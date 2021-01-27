Врач рассказала о тестировании на антитела к коронавирусу

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Главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, в каких случаях нужно сдавать тест на антитела.
Врач рассказала о тестировании на антитела к коронавирусу
  • Reuters

«ИФА — это метод, позволяющий определить уровень иммуноглобулинов M и G у человека. Повышение концентрации M свидетельствует о наличии заболевания, G — это показатель перенесённой болезни», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, ИФА имеет значение для оценки состояния иммунитета после болезни.

Как пояснила Шиндряева, сдавать тест необходимо, если человек переболел и хочет узнать свой уровень защиты или если неизвестно, сталкивался ли он с вирусом.

«Результаты исследования позволят человеку с низким уровнем антител принять решение и вакцинироваться, с высоким — стать донором плазмы», — сказала эксперт.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 17 741 случай коронавируса.

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