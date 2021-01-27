Психолог прокомментировала ситуацию с удалённым режимом работы

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Психолог Анна Карташова заявила, что прекращение удалённого режима работы в массе положительно скажется на эмоциональном настрое россиян.
Психолог прокомментировала ситуацию с удалённым режимом работы
  • Pixabay

Люди скорее обрадуются возвращению в офис после длительной работы из дома, чем испытают стресс, сказала она в беседе с «Известиями».

«Маленькие эмоции мы получаем практически в любом диалоге, даже если тебя просто о чём-то попросил коллега. Более сильные эмоции мы получаем, когда нас хвалят при коллегах, потому что, если тебя похвалил человек на работе, это гораздо приятнее, чем если тебе в письме написали, какой ты молодец — вчера хорошо поработал. И выходя на работу, мы наконец получаем доступ к этому давно перекрытому источнику», — сказала психолог.

В то же время выход на работу может оказаться стрессовым для тех, кто не любит свою работу, обратила внимание специалист.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

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