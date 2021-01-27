В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области в настоящее время лечение от коронавируса проходят 10 664 человека, говорится в отчёте регионального Минздрава.

Об этом сообщает progorod43.

По данным на 27 января, в регионе выявлено 190 новых случаев инфицирования.

Лечение в специализированных госпиталях проходят 2806 человек с коронавирусом, у 2545 из них наблюдаются осложнения в виде пневмонии. В стационары также помещены 430 пациентов с «диагностическими» пневмониями. На дому лечение проходят 7858 человек.

В тяжёлом состоянии в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 113 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.