В Бурятии продлили ограничения из-за коронавируса

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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ, который продлевает до 28 февраля включительно ограничительные мероприятия по борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.

«До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов», — говорится в сообщении.

Также в регионе продолжает действовать запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00. 

К тому же жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжёлого течения коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При этом власти сняли с организаций и предприятий требования о переводе 30% сотрудников на удалённую работу и переходе на гибкий рабочий график.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах.

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