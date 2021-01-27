В Бурятии продлили ограничения из-за коронавируса

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ, который продлевает до 28 февраля включительно ограничительные мероприятия по борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.

«До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов», — говорится в сообщении.

Также в регионе продолжает действовать запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00.

К тому же жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжёлого течения коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При этом власти сняли с организаций и предприятий требования о переводе 30% сотрудников на удалённую работу и переходе на гибкий рабочий график.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах.