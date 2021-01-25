В Мытищах задержан мужчина с крупной партией наркотиков

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Полиция Подмосковья предотвратила сбыт крупной партии наркотиков в городском округе Мытищи.
В Мытищах задержан мужчина с крупной партией наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Правоохранители задержали 27-летнего приезжего мужчину, в автомобиле которого был обнаружен свёрток с наркотическим веществом.

В ходе экспертизы было установлено, что вещество в свёртке является тяжёлым наркотиком. Его общий вес составляет около 1,5 кг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.

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