Кардиолог рассказал, когда обращаться в скорую помощь при проблемах с давлением

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Заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, когда обращаться в скорую помощь при проблемах с давлением.
Кардиолог рассказал, когда обращаться в скорую помощь при проблемах с давлением
  • Pixabay

«Если после приёма скоропомощных препаратов через час-полтора артериальное давление не снижается, а отмечается тенденция к повышению, то необходимо обратиться за профессиональной помощью», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в такой ситуации может потребоваться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия.

Как считает Иванов, при боли в сердце следует незамедлительно вызывать медиков, если симптомы не проходят в течение 15 минут после приёма препаратов.

«Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, здесь действует правило золотого получаса. Здоровье пациента значительно ухудшается, если он прождал лишние 30 минут», — пояснил эксперт.

Ранее врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по восстановлению после COVID-19.

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