В Москве четыре человека пострадали в ДТП с участием машины каршеринга

В Москве четыре человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе машины каршеринга. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово столкнулись две машины и автомобиль каршеринга. По предварительной информации, пострадали четыре человека, двое из них в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее на Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси.

В июле автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.