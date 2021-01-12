В Оренбургской области подвели итоги работы прокуратуры за 2020 год

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В Оренбургской области прошло заседание, посвящённое профессиональному празднику работников прокуратуры.
В Оренбургской области подвели итоги работы прокуратуры за 2020 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Губернатор Денис Паслер поздравил сотрудников надзорного ведомства с праздником, сделал особый акцент на реализации в регионе нацпроектов.

Со своей стороны, прокурор области Руслан Медведев отметил, что благодаря работе прокуроров за 2020 год должники выплатили зарплаты на сумму более 400 млн рублей.

«Порядка 100 детей-сирот получили долгожданное жильё. Только по линии надзора за исполнением федерального законодательства выявили более 80 тыс. нарушений закона», — сообщил он.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе расширенного заседания, посвящённого 299-летию образования органов прокуратуры, отметил работу коллег во время пандемии.

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