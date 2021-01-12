В Москве стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Более 30 тыс. москвичей приглашены для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В состязаниях по 24 предметам примут участие подростки 9—11-х классов, которые успешно прошли муниципальный этап, а также победители и призёры регионального этапа прошлого года.

Региональный этап пройдёт с 12 января по 25 февраля.

Победителей и призёров регионального этапа пригласят в финал.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.