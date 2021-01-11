В Ленобласти отметили снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Ленинградской области за прошедшую неделю снизилось число госпитализированных пациентов с СOVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«За прошедшую неделю в ковидные госпитали Ленинградской области поступило на 200 человек меньше, чем в предыдущий период», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что дополнительные больницы в регионе для приёма коронавирусных больных за это время не перепрофилировались.

Ранее в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева заявили, что более 13 тыс. жителей Санкт-Петербурга получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В январе власти ожидают поставки около 88 тыс. доз вакцины.