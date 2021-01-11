Станцию метро «Алма-Атинская» временно закроют из-за технических работ

Станция московского метро «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии будет временно закрыта в связи с техническими работами в определённые часы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Отмечается, что 11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 будут проводиться технические работы.

Сообщается, что пассажиры могу воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы рассказали о строительстве станций «Карамышевская» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метрополитена.