В Федерации независимых профсоюзов дали рекомендации по оформлению отпуска
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«Желательно, чтобы один блок отпуска был не менее двух недель. За это время по физиологическим показателям человек может переключиться и отдохнуть. Поэтому чем дольше отпуск, тем лучше», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в отношении конкретных месяцев всё зависит от сотрудника и графика отпусков.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.