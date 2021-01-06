В Федерации независимых профсоюзов дали рекомендации по оформлению отпуска

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков дал рекомендации по оформлению отпуска.

«Желательно, чтобы один блок отпуска был не менее двух недель. За это время по физиологическим показателям человек может переключиться и отдохнуть. Поэтому чем дольше отпуск, тем лучше», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в отношении конкретных месяцев всё зависит от сотрудника и графика отпусков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.