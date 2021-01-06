В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу губернатора Андрея Воробьёва.
Записаться можно через портал госуслуг или по номеру 112. В настоящее время сделать прививку могут граждане из групп риска, в том числе медработники, специалисты социальной сферы, ЖКХ.
Пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 24 217 случаев COVID-19.