Эксперты оценили перспективы рынка труда в IT-сфере

В международной рекрутинговой компании Hays оценили перспективы рынка труда в IT-сфере.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Говоря о постоянно растущей и развивающейся сфере финтеха, можно отметить замедление роста компаний, занимающихся криптовалютой», — сказала консультант направления IT&Telecoms в Санкт-Петербурге Элиса Данильсон.

По её словам, заметен стремительный скачок в развитии сферы е-commerce. Эксперт отметила, что число вакансий в этих областях растёт и тренд будет прогрессировать в 2021 году.

Как считает старший консультант по направлению IT&Telecoms в Москве Екатерина Мельникова, зарплаты будут стабильными и, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне.

«Сегодня предсказывать тренды довольно сложно, но можно сказать, что снижения числа вакансий в сфере разработки ПО не предвидится. Спрос на специалистов в области backend- и frontend-разработки, тестировщиков и DevOps сохранится», — прогнозирует она.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.