Эксперт оценил возможность переболеть COVID-19 более одного раза

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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал, можно ли переболеть COVID-19 более одного раза.
Эксперт оценил возможность переболеть COVID-19 более одного раза
  • Reuters

«Эта мысль должна быть подтверждена в течение года-двух. В прошлом году было очень много подозрений на повторные заражения коронавирусом. Однако лабораторными методами доказано было всего 20—30 случаев из почти 100 млн зарегистрированных больных. И то в этих случаях у примерно половины людей были проблемы с иммунной системой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, повторное заболевание очень маловероятно.

Нетёсов полагает, что если после перенесённого коронавируса у человека были зафиксированы антитела, то возможность заболеть во второй раз ничтожно мала.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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