Около 1700 военных ПВО-ПРО заступят на дежурство в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят около 1700 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС), ответственной за противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Порядка 1700 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВКС заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что «боевые расчеты объединения будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей».

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции Южного военного округа будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов округа.

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