В Крыму заработала горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения

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В Крыму с 29 декабря начала работу горячая линия ГУП РК «Крым-Фармация» по вопросам реализации федеральной и региональной программ льготного лекарственного обеспечения.
В Крыму заработала горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения
  • Pixabay

Как передаёт «Крым 24», информация об этом размещена на сайте правительства республики.

Функционировавший ранее номер по вопросам льготного лекарственного обеспечения будет отключён с 29 декабря 2020 года.

Позвонив на горячую линию, обладатели льготных рецептов могут оперативно получить информацию о наличии необходимых препаратов в аптечной сети «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.

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