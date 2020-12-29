В Крыму заработала горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения
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Как передаёт «Крым 24», информация об этом размещена на сайте правительства республики.
Функционировавший ранее номер по вопросам льготного лекарственного обеспечения будет отключён с 29 декабря 2020 года.
Позвонив на горячую линию, обладатели льготных рецептов могут оперативно получить информацию о наличии необходимых препаратов в аптечной сети «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.