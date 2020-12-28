В Петербурге рассказали о поступающих с COVID-19 в больницы пациентах

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Первый заместитель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана рассказал о возрасте и состоянии пациентов, поступающих в больницы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Петербурге рассказали о поступающих с COVID-19 в больницы пациентах
  • © Andrei Nikerichev / Moscow News Agency / Handout via REUTERS

«Из того объёма поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть всё-таки увеличивается... сейчас у нас 7% лёгких, 69% — средней степени тяжести и 24% — это в тяжёлой степени поступающие», — цитирует его ТАСС.

В комитете здравоохранения Петербурга также отмечают тенденцию к снижению возраста поступающих пациентов.

«То есть это 25—49-летние пациенты, которые имеют не только коронавирусную инфекцию, но и определённые сопутствующие заболевания», — пояснил Сарана.

В то же время в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса заявили об увеличении числа амбулаторных пациентов с COVID-19 и снижении больных, лечащихся в стационарах.

Ранее сообщалось, что число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге возросло до 10%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая.

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