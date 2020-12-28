В «Союзе отцов» пояснили, зачем школам советник по воспитательной работе

Короткая ссылка
Исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Солёнов рассказал, почему в школах вводится новая должность — советник директора по воспитательной работе.
В «Союзе отцов» пояснили, зачем школам советник по воспитательной работе
  • РИА Новости

Об этом Юрий Солёнов рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Во многих школах завучи по воспитательной работе утонули в отчётах. «Союз отцов» как раз таки через них взаимодействует. Эти завучи приглашают родителей в школу в случае ЧП в школе (кражи, курение, порча имущества и так далее), урегулируют различные конфликты (учитель — ученик, учитель — родитель, ученик — ученик), приглашают инспекторов КДН для профилактики и т. д. Работают с последствиями, на предупреждение времени у них нет. Они готовы больше заниматься, но отчёты никто не отменял», — пояснил специалист.

Солёнов отметил, что должность по учебно-воспитательной работе есть, но у сотрудников нет чётких системных программ, а также не хватает нужных знаний.

Ранее сообщалось, что власти России с 1 марта 2021 года вводят в школах десяти регионов новые должности — советников директоров по воспитательной работе. Им будет полагаться дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить