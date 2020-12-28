Возбуждено дело по факту смерти младенца при пожаре в Омской области

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту смерти новорожденного ребёнка при пожаре, произошедшем в частном доме в Омске.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пожар произошёл около 22:00 27 декабря.

По версии следствия, 24-летняя мать ушла из дома в 21:00 за молоком, а когда пришла, то обнаружила задымление в квартире. Женщина успела вынести из дома трёхлетнюю дочь и двух сыновей четырёх и двух лет. Трёхмесячного ребёнка спасти не удалось — он скончался от острого отравления продуктами горения.

Как передаёт Life.ru, трое пострадавших детей госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Как ранее сообщала газета «Известия», следователи проверяют работу органов опеки после гибели трёх детей при пожаре в Ярославской области.