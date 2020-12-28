Мобильный госпиталь Минобороны в Ялте принял первых пациентов

Военные медики Черноморского флота начали оказывать помощь в мобильном госпитале, который развернули в Ялте. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и будут получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в распоряжении госпиталя есть аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

25 декабря сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.