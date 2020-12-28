Минобороны сдало новый медицинский центр во Владикавказе

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Министерство обороны России построило и сдало в эксплуатацию многопрофильный медицинский центр во Владикавказе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«Новое лечебное учреждение сдали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в городе Владикавказ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лечебное учреждение будет оказывать первичную специализированную медицинскую помощь. Оно укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой.

В Минобороны рассказали, что «в составе медицинского центра — хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный и пульмонологический кабинеты, отделения функциональной диагностики, неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория».

25 декабря сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

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