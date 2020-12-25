Попова рассказала о снижении заболеваемости ОРЗ в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что меры по борьбе с коронавирусом помогли снизить заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями в России почти в три раза.
Попова рассказала о снижении заболеваемости ОРЗ в России
  • Pixabay

«Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», — цитирует её ТАСС.

Попова добавила, что также меры по профилактике COVID-19 позволили снизить заболеваемость кишечными инфекциями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 32 регионах России.

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