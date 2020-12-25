Попова рассказала о снижении заболеваемости ОРЗ в России
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«Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», — цитирует её ТАСС.
Попова добавила, что также меры по профилактике COVID-19 позволили снизить заболеваемость кишечными инфекциями.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 32 регионах России.