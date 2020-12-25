Вирусолог сравнил иммунитет к COVID-19 после болезни и вакцинации

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik сравнил иммунитет к коронавирусной инфекции после болезни и после вакцинации.

Специалист отметил, что иммунитет к COVID-19 возникает и у переболевших людей, и после прививки.

«Люди приобретают иммунитет или в результате перенесённого инфицирования в любой форме: бессимптомной, лёгкой, средней тяжести, или с помощью вакцины — механизм одинаковый», — заявил Бутенко.

Он подчеркнул, что авторы российской вакцины «Спутник V» показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путём.

«Притом что после «переболевания» ниже титр антител, на предельно низком уровне, или через какой-то период времени исчезают антитела, это ещё не означает, что человек может заболеть», — добавил Бутенко.

Также вирусолог подчеркнул необходимость наличия иммунитета к острым вирусным инфекциям.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется пожизненный иммунитет к COVID-19.