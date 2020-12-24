Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники
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«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — RT), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания», — говорится в документе.
Как отмечается, площадь таких террас не должна превышать площадь самого предприятия.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.