Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники

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Власти Петербурга разрешили ресторанам открывать зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление городского правительства, которое регулирует правила благоустройства.
Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — RT), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания», — говорится в документе.

Как отмечается, площадь таких террас не должна превышать площадь самого предприятия.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.

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