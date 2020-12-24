Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники

Власти Петербурга разрешили ресторанам открывать зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление городского правительства, которое регулирует правила благоустройства.

«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — RT), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания», — говорится в документе.

Как отмечается, площадь таких террас не должна превышать площадь самого предприятия.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.