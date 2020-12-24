Эксперты Роскачества выявили в чёрной икре запрещённый консервант

Эксперты Роскачества, Россельхознадзора и Росрыболовства исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии и Армении.

Об этом сообщает НТВ.

В трёх образцах были найдены микробы и дрожжи. Ещё в пяти — консервант тетраборат натрия, запрещённый к применению в России. В маркировке девяти образцов не были указаны разрешённые к использованию сорбиновая или бензойная кислоты, также являющиеся консервантами.

Кроме того, были найдены нарушения ГОСТа. Так, в икре одной марки оказался краситель «бриллиантовый зелёный», а икра ещё одной марки была изготовлена по утратившим силу госстандартам.

В трёх торговых марках нашли антибиотики. Ещё пять образцов икры оказались фальсификацией: зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным.

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