Врач рассказал, какие продукты не стоит употреблять с алкоголем

Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин рассказал, какие продукты нежелательно сочетать с алкоголем во время праздничного застолья, чтобы не нанести вред организму.

«Газировки прежде всего способствуют быстрому всасыванию алкоголя, человек может быстро опьянеть и потерять контроль. Сладкое — это удар по поджелудочной железе, на которую также действует алкоголь. Жирное, жареное и острое действуют на печень», — рассказал врач в беседе с Life.ru.

Он отметил, что лучше всего отдать предпочтение в праздник бокалу сухого вина и лёгкой закуске, а шоколад и сладкое заменить на фрукты.

Кроме того, не стоит в течение праздничной ночи пить кофе, чтобы избежать избыточной нагрузки на сердце.

От соленьев и маринадов также стоит отказаться, так как они раздражают слизистую желудка.

«Овощи и фрукты хороши для закуски как источник клетчатки, они частично абсорбируют алкоголь, замедляется всасывание и смягчается удар по поджелудочной и печени», — заключил нарколог.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.