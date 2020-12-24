Суд на Урале отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
- РИА Новости
«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов и самих осуждённых Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена», — говорится в сообщении суда, размещённом в соцсети «ВКонтакте».
В отношении фигурантов дела избрана новая мера пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.
В июле двое экс-полицейских получили шесть лет колонии общего режима, ещё один — 6,5 года.
По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года мужчины, находясь в служебном автомобиле, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что после инцидента все трое подозреваемых были уволены, также были уволены их непосредственные руководители. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.