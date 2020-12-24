Суд на Урале отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

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Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении троих бывших сотрудников свердловской полиции, обвиняемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения, и отправил дело на новое рассмотрение.
Суд на Урале отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
  • РИА Новости

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов и самих осуждённых Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена», — говорится в сообщении суда, размещённом в соцсети «ВКонтакте».

В отношении фигурантов дела избрана новая мера пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.

В июле двое экс-полицейских получили шесть лет колонии общего режима, ещё один — 6,5 года.

По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года мужчины, находясь в служебном автомобиле, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что после инцидента все трое подозреваемых были уволены, также были уволены их непосредственные руководители. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.

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