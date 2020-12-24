В Кремле прокомментировали сообщения о самоубийстве сотрудников ФСО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о самоубийстве сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).
В Кремле прокомментировали сообщения о самоубийстве сотрудников ФСО
  • Reuters

«Это человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая тоже не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным, это неверная информация. К сожалению, это человеческая трагедия. Но ещё раз повторяю: это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подполковник ФСО покончил с собой в Москве. 30 ноября источник сообщил о ещё одном случае самоубийства.

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