В Кремле прокомментировали сообщения о самоубийстве сотрудников ФСО
- Reuters
«Это человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая тоже не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным, это неверная информация. К сожалению, это человеческая трагедия. Но ещё раз повторяю: это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подполковник ФСО покончил с собой в Москве. 30 ноября источник сообщил о ещё одном случае самоубийства.