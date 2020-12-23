В Крыму уволили чиновников за срыв поставок лекарств

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уволил двоих чиновников за срыв поставок льготных лекарств на полуострове.

Как пишет РИА Новости, об увольнении Остапенко сообщил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Крым-Фармация» (сеть государственных аптек. — RT). В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации», — сказал он.

Остапенко добавил, что уже заключены новые контракты и началась поставка льготных лекарств в республику.

Ранее в Минздраве назвали число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19.