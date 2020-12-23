В Крыму уволили чиновников за срыв поставок лекарств
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Как пишет РИА Новости, об увольнении Остапенко сообщил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
«Мною принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Крым-Фармация» (сеть государственных аптек. — RT). В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации», — сказал он.
Остапенко добавил, что уже заключены новые контракты и началась поставка льготных лекарств в республику.
Ранее в Минздраве назвали число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19.