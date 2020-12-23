Брюн оценил идею отказа от крепких алкогольных напитков в праздник

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн оценил идею отказаться от крепких алкогольных напитков в праздник и предпочесть шампанскому белое вино.

Об этом сообщает Life.ru.

«Меньше всего вреда вы получите, если будете употреблять белое сухое вино. Оно мягкое, оно чистое, менее тяжёлое, так скажем», — цитирует издание Брюна.

Во время новогоднего застолья лучше отдать предпочтение белому вину, а не шампанскому и отказаться от крепкого алкоголя, чтобы минимизировать вред для организма, резюмировал эксперт.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.

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