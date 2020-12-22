В Москве более 20 тысяч предпринимателей окончили Онлайн-академию МБМ

В Москве более 20 тыс. предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта «Онлайн-академия МБМ».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тыс. человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих из почти 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты», – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как отмечает НСН, Онлайн-академия МБМ предлагает программы на основе трёх уровней подготовки: Start, Progress и PRO.

Слушатели смогут выбрать необходимый им уровень в зависимости от своих компетенций в сфере предпринимательства.

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