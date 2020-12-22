Экс-мэр Перми назначен заместителем председателя правительства Пермского края

Экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов занял должность заместителя председателя правительства Пермского края.

Об этом порталу URA.RU сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.

«Документ подписан вчера вечером. Дмитрий Самойлов назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

До ноября эту должность занимал Антон Клепиков.

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский займёт пост первого заместителя губернатора Свердловской области.