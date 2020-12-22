В Госдуме рассказали о законопроекте о приватизации земель в нацпарках и ООПТ
- РИА Новости
«Считаю, что нам удалось найти золотую середину. Когда мы принимали законопроект в первом чтении, за этим последовало постановление Государственной думы, в котором были определены направления его доработки. В частности, шла речь, что нельзя менять границы, сокращать площади ООПТ. Кроме того, право владеть своей землёй должно касаться не только национальных парков. Было бы несправедливо, если бы мы решили проблему тех, кто живёт в населённых пунктах в границах нацпарков, а проблемы людей, которые живут в таких же посёлках в границах соседней ООПТ, — нет. Поэтому было решено, что действие закона должно распространяться на все населённые пункты на территориях любых ООПТ, кроме заказников. Но там посёлков практически нет, и в будущем важно, чтобы в заказниках люди не жили», — сказал Николаев в беседе с «Парламентской газетой».
Он добавил, что законопроект касается только тех населённых пунктов, границы которых уже поставлены на учёт в ЕГРН.