В Госдуме рассказали о законопроекте о приватизации земель в нацпарках и ООПТ

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал о законопроекте о приватизации земель в нацпарках и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«Считаю, что нам удалось найти золотую середину. Когда мы принимали законопроект в первом чтении, за этим последовало​ постановление Государственной думы, в котором были определены направления его доработки. В частности, шла речь, что​ нельзя менять границы, сокращать площади ООПТ. Кроме того, право владеть своей землёй должно касаться​ не только национальных парков. Было бы несправедливо, если бы мы решили проблему тех, кто живёт в населённых пунктах в границах нацпарков, а проблемы людей, которые живут в таких же посёлках в границах соседней ООПТ, — нет. Поэтому было решено, что действие закона должно распространяться на все населённые пункты на территориях любых ООПТ, кроме заказников. Но там посёлков практически нет, и в будущем важно, чтобы в заказниках люди не жили», — сказал Николаев в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что законопроект касается только тех населённых пунктов, границы которых уже поставлены на учёт в ЕГРН.