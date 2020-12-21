Хирург посоветовал не принимать обезболивающие лекарства до приезда скорой

Главный хирург Городской клинической больницы №52 Ринат Мударисов предостерёг россиян от принятия нестероидных противовоспалительных препаратов до приезда скорой помощи.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пока человека не посмотрел хирург, нужно постараться снизить боль любыми другими способами, но только не обезболивающими препаратами, сказал врач.

«Мы смазали картину, дальше приезжает врач скорой помощи, после того как человек принял нестероидный противовоспалительный препарат, обезболивающий, одну-две таблетки. Врач скорой помощи, конечно, находится в очень тяжёлой ситуации: пациент рассказывает ему клинику того же, допустим, острого холецистита, а доктор осматривает пациента и не видит у него никаких симптомов болевых», — говорит хирург.

Приняв таблетки, пациент рискует столкнуться с осложнением заболевания позже, когда врач уедет, отметил Мударисов. Если боль не причиняет сильных страданий, до осмотра медика её стоит терпеть, сказал специалист.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение об опасности длинных новогодних выходных.