В ДВФУ рассказали об учёном-генетике, чьё тело было найдено в Петербурге

Директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Александр Каганский, чьё тело было найдено в Санкт-Петербурге, являлся одним из ведущих российских учёных в области генетики и клеточной биологии, создателем нового биомедицинского направления и популяризатором науки среди детей.

Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы вуза.

«19 декабря на 46-м году трагически погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Маркович Каганский. В свои 45 лет Александр Каганский являлся одним из ведущих российских учёных в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. Его научная деятельность широко известна в мире, результаты работ регулярно публиковались в передовых научных журналах», — сказали в вузе.

Отмечается, что Каганский был одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики.

В СУ СК по Санкт-Петербурге сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

«Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря 2020 года около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

В СК также сообщили о задержании в качестве подозреваемого 45-летнего местного жителя.

Как рассказал kp.ru один из приятелей Каганского, он знаком с тем, кого в настоящее время проверяют на причастность к возможному преступлению.