СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Москве

В Москве в одной из квартир найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями. В убийстве подозревается его мать, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 декабря в квартире одного из домов по Краснобогатырской улице в Москве было найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и туловища. Предварительно установлено, что погибший вёл асоциальный образ жизни и указанные ранения во время ссоры ему нанесла мать.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном главке Следственного комитета России сообщили о задержании женщины, подозреваемой в организации заказного убийства своего бывшего супруга за вознаграждение в размере 3 млн рублей.