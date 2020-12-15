В Кирове ещё одну школу перевели на дистанционное обучение

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В Кирове школу №51 перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщают в администрации города.
В Кирове ещё одну школу перевели на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Как передаёт progorod43, школу №51 перевели на дистанционное обучение с 15 по 24 декабря по предписанию Роспотребнадзора Кировской области. Это связано с эпидемиологической ситуацией в учреждении.

«Онлайн-занятия будут проводиться в соответствии с расписанием уроков. Обучающимся рекомендовано соблюдать домашний режим», — прокомментировали ситуацию в Департаменте образования.

Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», в связи с пандемией зимние каникулы в севастопольских школах начнутся на неделю раньше, чем обычно.

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