В Кирове ещё одну школу перевели на дистанционное обучение
- РИА Новости
Как передаёт progorod43, школу №51 перевели на дистанционное обучение с 15 по 24 декабря по предписанию Роспотребнадзора Кировской области. Это связано с эпидемиологической ситуацией в учреждении.
«Онлайн-занятия будут проводиться в соответствии с расписанием уроков. Обучающимся рекомендовано соблюдать домашний режим», — прокомментировали ситуацию в Департаменте образования.
Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», в связи с пандемией зимние каникулы в севастопольских школах начнутся на неделю раньше, чем обычно.