В Петербурге рассказали о производстве медицинских масок

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге с начала пандемии COVID-19 предприятия лёгкой промышленности увеличили производство медицинских масок почти в 20 раз — со 100 тыс. штук в день в марте до 1,97 млн штук в день в декабре.
В Петербурге рассказали о производстве медицинских масок
  • РИА Новости

Как сообщили «Петербургскому дневнику» в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, производство защитных костюмов в настоящее время достигает 15 тыс. штук в сутки.

Антисептические и хлорактивные средства производят порядка 14 предприятий, суммарный объём — более 300 тыс. литров в сутки. При этом производственные мощности предприятий позволяют при необходимости увеличить объём выпуска продукции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области водители Мострансавто продали пассажирам более 62 тыс. одноразовых защитных масок с начала пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить