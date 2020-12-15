В Петербурге рассказали о производстве медицинских масок

В Санкт-Петербурге с начала пандемии COVID-19 предприятия лёгкой промышленности увеличили производство медицинских масок почти в 20 раз — со 100 тыс. штук в день в марте до 1,97 млн штук в день в декабре.

Как сообщили «Петербургскому дневнику» в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, производство защитных костюмов в настоящее время достигает 15 тыс. штук в сутки.

Антисептические и хлорактивные средства производят порядка 14 предприятий, суммарный объём — более 300 тыс. литров в сутки. При этом производственные мощности предприятий позволяют при необходимости увеличить объём выпуска продукции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области водители Мострансавто продали пассажирам более 62 тыс. одноразовых защитных масок с начала пандемии.