В Петербурге военнослужащих ЗВО вакцинируют от COVID-19

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В Санкт-Петербурге вакцину против коронавируса начали получать военнослужащие — лётчики и офицеры подразделений противовоздушной обороны.
В Петербурге военнослужащих ЗВО вакцинируют от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Первая партия вакцины в специализированных контейнерах была доставлена в поликлинику филиала военно-клинического госпиталя Западного военного округа воздушным транспортом. В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат «Гам-КОВИД-Вак», — говорится в сообщении.

Как сообщает «ПолитЭксперт», всего вакцинацию пройдут несколько тысяч военнослужащих. Власти Санкт-Петербурга также намерены открыть 64 пункта для проведения вакцинации. В настоящий момент в городе подготовили 14 таких площадок.

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