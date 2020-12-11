Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё одно направление — разработка химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного коронавируса.

«Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно, на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя», — пояснил Чепурнов.

Тем не менее, отметил он, разработаны очень эффективные трёхнаправленные химиотерапевтические препараты.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.