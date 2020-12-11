RT и Студия Артемия Лебедева представили интерактивный сайт RTXV.ru к 15-летию телеканала
Посетителям сайта предлагается отметить день рождения RT и поиграть с альтернативной точкой зрения в медиапространстве.
- RT и Студия Артемия Лебедева представили интерактивный сайт RTXV.ru к 15-летию телеканала
7 декабря была представлена первая часть совместного проекта — юбилейный логотип RTXV и капсульная коллекция мерча для онлайн-магазина RT SHOP.
Всего в коллекции три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и т. д.
- RT
Первая линейка содержит товары с юбилейным логотипом RTXV.
Вторая использует принт — камуфляжную «мозаику» из российских и международных голосов на информационном поле.
Третья линейка обыгрывает тему противостояния RT и цензуры.