RT и Студия Артемия Лебедева анонсировали вторую часть коллаборации — интерактивный сайт RTXV.ru, посвящённый 15-летию первого международного информационного телеканала в России.

Посетителям сайта предлагается отметить день рождения RT и поиграть с альтернативной точкой зрения в медиапространстве.

RT и Студия Артемия Лебедева представили интерактивный сайт RTXV.ru к 15-летию телеканала

7 декабря была представлена первая часть совместного проекта — юбилейный логотип RTXV и капсульная коллекция мерча для онлайн-магазина RT SHOP.

Всего в коллекции три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и т. д.

RT

Первая линейка содержит товары с юбилейным логотипом RTXV.

Вторая использует принт — камуфляжную «мозаику» из российских и международных голосов на информационном поле.

Третья линейка обыгрывает тему противостояния RT и цензуры.