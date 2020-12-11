Врач прокомментировал ситуацию с антителами после вакцинации

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами после вакцинации.

«У некоторых буквально к концу первой недели какие-то заметные титры антител можно обнаружить, у некоторых людей иммуноглобулины G, которые нас интересуют, которые обеспечивают долгосрочный защитный иммунитет, вырабатываются только на шестой — восьмой неделе, а у некоторых иммуноглобулины G вообще не будут вырабатываться, а будет создаваться так называемый клеточный иммунитет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, от второй дозы вакцины нужно отсчитать не менее восьми недель, и тогда уже можно смотреть уровень иммунитета по антителам.

Как отметил Болибок, задача иммунной системы — чтобы в случае инфицирования не развилось заболевание, чтобы не было воспаления, вызванного коронавирусом.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.