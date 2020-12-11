Врач прокомментировал ситуацию с антителами после вакцинации

Короткая ссылка
Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с антителами после вакцинации.
Врач прокомментировал ситуацию с антителами после вакцинации
  • Reuters

«У некоторых буквально к концу первой недели какие-то заметные титры антител можно обнаружить, у некоторых людей иммуноглобулины G, которые нас интересуют, которые обеспечивают долгосрочный защитный иммунитет, вырабатываются только на шестой — восьмой неделе, а у некоторых иммуноглобулины G вообще не будут вырабатываться, а будет создаваться так называемый клеточный иммунитет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, от второй дозы вакцины нужно отсчитать не менее восьми недель, и тогда уже можно смотреть уровень иммунитета по антителам.

Как отметил Болибок, задача иммунной системы — чтобы в случае инфицирования не развилось заболевание, чтобы не было воспаления, вызванного коронавирусом.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить