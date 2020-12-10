Путин назвал чушью ответственность за передачу открытых данных

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал чушью привлечение к ответственности за передачу информации, которая есть в свободном доступе.
Путин назвал чушью ответственность за передачу открытых данных
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Он отметил, что госизмена, конечно, тяжкое преступление. Президент подчеркнул, что это предательство своего народа и предатели должны понести суровое наказание. 

«Другое дело, если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретной по самому факту её опубликования. Конечно, тогда это полная чушь», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что человек, который использует информацию, находящуюся в широком доступе, не может привлекаться за её кражу и передачу кому бы то ни было.

«И я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли. Это трагикомедия такая, этого нельзя допускать», — сказал он участникам заседания.

Также Путин призвал быстро реагировать на притеснения журналистов за рубежом. 

RT вёл трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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