Путин назвал чушью ответственность за передачу открытых данных

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал чушью привлечение к ответственности за передачу информации, которая есть в свободном доступе.

Он отметил, что госизмена, конечно, тяжкое преступление. Президент подчеркнул, что это предательство своего народа и предатели должны понести суровое наказание.

«Другое дело, если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретной по самому факту её опубликования. Конечно, тогда это полная чушь», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что человек, который использует информацию, находящуюся в широком доступе, не может привлекаться за её кражу и передачу кому бы то ни было.

«И я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли. Это трагикомедия такая, этого нельзя допускать», — сказал он участникам заседания.

Также Путин призвал быстро реагировать на притеснения журналистов за рубежом.

RT вёл трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.