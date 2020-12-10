Невролог рассказал, почему могут быть опасны новогодние гирлянды

Невролог Александр Евдокимов рассказал, почему могут быть опасны новогодние гирлянды.

«Любые источники мигающего света, в том числе и гирлянды, могут вызывать образование высоких очагов возбуждения в коре головного мозга. Теоретически для людей, у которых либо есть склонность к эпилепсии, либо уже стоит диагноз, гирлянда может быть вредна», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, у всех остальных могут наблюдаться мигренозные явления.

Как отметил Евдокимов, особенно вредным является синий свет.

«При влиянии синего света глаз у нас не срабатывает, не щурится, и световой луч беспрепятственно попадает на сетчатку и может вызвать поражения, если интенсивность высокая», — пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года.