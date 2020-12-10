В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ

В Челябинский областной суд передано дело в отношении шести участников организованной преступной группировки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Члены банды были задержаны в декабре 2018 года. Они совершили ряд преступлений на территории региона», — заявили в надзорном ведомстве.

В 2008 году преступники приобрели огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-74М с глушителем. В ночь на 5 сентября того же года они напали на предпринимателей и отняли 67 млн рублей.

После задержания два участника ОПГ заключили соглашение со следствием, дело против них выделили в отдельное производство.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.