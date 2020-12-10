Владимир Колокольцев поздравил телеканал RT с 15-летием

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив телеканала RT с 15-летним юбилеем.

Об этом говорится на сайте МВД России.

В своём поздравлении Владимир Колокольцев отметил заслуги телеканала: яркий талант журналистов, эксклюзивные комментарии экспертов, смелость и объективность в подаче информации, что помогло RT заслужить уважение аудитории по всему миру.

Он также заявил о важности многолетнего сотрудничества МВД России и телеканала.

«Крайне важным считаю наше конструктивное взаимодействие в рамках совместного проекта «Не один на один». Благодаря ему десятки людей смогли получить российское гражданство, оформить необходимые миграционные документы, стать участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал он.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов поздравил RT с 15-летием, отметив оперативность телеканала.