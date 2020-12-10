В Тамбовской области снят запрет на круглосуточную работу общепита на вокзалах

Короткая ссылка
В Тамбовской области отменили запрет на продажу продуктов питания на территории вокзалов, аэропорта и автозаправках в ночное время. Такое решение принято на основе обращений граждан.
В Тамбовской области снят запрет на круглосуточную работу общепита на вокзалах
  • ©tambov.gov.ru

Об этом пишет сайт «Тамбовский курьер».

Соответствующие изменения по согласованию с региональным Роспотребнадзором внесены в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса на территории региона.

С 10 декабря на территории области предприятиям общественного питания, оказывающим услуги на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станциях, разрешили осуществлять свою деятельность в круглосуточном режиме.

Ранее омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить