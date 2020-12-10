В Тамбовской области снят запрет на круглосуточную работу общепита на вокзалах

В Тамбовской области отменили запрет на продажу продуктов питания на территории вокзалов, аэропорта и автозаправках в ночное время. Такое решение принято на основе обращений граждан.

Об этом пишет сайт «Тамбовский курьер».

Соответствующие изменения по согласованию с региональным Роспотребнадзором внесены в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса на территории региона.

С 10 декабря на территории области предприятиям общественного питания, оказывающим услуги на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станциях, разрешили осуществлять свою деятельность в круглосуточном режиме.

Ранее омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.