В Тамбовской области снят запрет на круглосуточную работу общепита на вокзалах
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Об этом пишет сайт «Тамбовский курьер».
Соответствующие изменения по согласованию с региональным Роспотребнадзором внесены в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса на территории региона.
С 10 декабря на территории области предприятиям общественного питания, оказывающим услуги на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станциях, разрешили осуществлять свою деятельность в круглосуточном режиме.
Ранее омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.