Валуев поздравил RT с 15-летием
«Всё-таки 15-летие — это юбилей, и я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, а также справляться — этому уже научились — с трудностями. Трудности нас только закаляют, как учил Суворов», — сказал он.
По словам Валуева, транслируемая телеканалом информация является злободневной и очень часто из-за этого RT подвергается преследованиям в определённых странах.
«Это за объективность приходится вот так страдать», — отметил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.