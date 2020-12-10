Валуев поздравил RT с 15-летием

Депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев поздравил RT и его коллектив с 15-летием.

«Всё-таки 15-летие — это юбилей, и я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, а также справляться — этому уже научились — с трудностями. Трудности нас только закаляют, как учил Суворов», — сказал он.

По словам Валуева, транслируемая телеканалом информация является злободневной и очень часто из-за этого RT подвергается преследованиям в определённых странах.

«Это за объективность приходится вот так страдать», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.