Валуев поздравил RT с 15-летием

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Депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев поздравил RT и его коллектив с 15-летием.

«Всё-таки 15-летие — это юбилей, и я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, а также справляться — этому уже научились — с трудностями. Трудности нас только закаляют, как учил Суворов», — сказал он.

По словам Валуева, транслируемая телеканалом информация является злободневной и очень часто из-за этого RT подвергается преследованиям в определённых странах.

«Это за объективность приходится вот так страдать», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

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