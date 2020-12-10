Бутина поздравила RT с 15-летием

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Член Общественной палаты России Мария Бутина поздравила телеканал RT с 15-летием.

Она отметила, что RT сыграл огромную роль в её воссоединении с семьёй.

«Потому что единственный, кто освещал на иностранном языке объективно мою историю, то, что происходило со мной в американских застенках, был телеканал RT. Поэтому я очень благодарна, что именно благодаря нашему телеканалу мир всё-таки узнал правду, что происходило со мной, и сейчас я очень рада быть частью команды», — сказала Бутина.

Она пожелала каналу оставаться таким, какой он есть сегодня.

«Я думаю, что, наверное, кто-то скажет, что всегда есть к чему стремиться, но сохранение той твёрдой позиции, которую сейчас занимает телеканал RТ… Я просто желаю стойкости», — добавила Бутина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

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